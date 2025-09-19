ميناء إيطالي يوقف شحن متفجرات إلى إسرائيل مع تصاعد الاحتجاجات العمالية على الحرب في غزة

رفض ميناء رافينا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، أمس، دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال رئيس بلدية رافينا، أليساندرو باراتوني إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف في بيان : "تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية".

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما إنه ليس لديه معلومات تفصيلية كافية عن هذه المسألة، وهو ما يجعله يحجم عن التعليق عليها، وفقا لوكالة رويترز.

ويعكس قرار رافينا رفضا متزايدا في إيطاليا للهجوم الإسرائيلي على غزة، وكذلك دعما لأسطول دولي يسعى لإيصال مساعدات للفلسطينيين.

ومن المقرر أن تنظم أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، وهي الاتحاد العام الإيطالي للعمل (سي.جي.آي.إل)، اليوم الجمعة، إضرابا عاما لمدة نصف يوم وتجمعات في روما ومدن أخرى.

وستنظم أيضا نقابتان أخريان إضرابا عن العمل في 22 سبتمبر الجاري في محاولة لوقف عمليات ميناءي جنوة وليفورنو الرئيسيين.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي مطلع يونيو الماضي رفض عمال ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا تحميل حاويات من المعدات العسكرية المتجهة إلى حيفا "لرفضهم المشاركة في الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".