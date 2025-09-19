الخارجية: اعتماد القرار المصري السنوي بشأن ضمانات الطاقة الذرية في الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة

أفادت وزارة الخارجية في بيانٍ اليوم الجمعة بأن الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث أيّدت 120 دولة القرار، في انعكاسٍ للدعم الدولي الواسع له ولأهدافه.

ويطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ويأتي اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، فضلاً عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدة.