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- التلفزيون الحكومي قال إن الطيران الحربي استهدف تجمعات وآليات للحوثيين في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوب مأرب

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، السبت، قصف تجمعات وآليات للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال التلفزيون اليمني الرسمي، في خبر مقتضب، إن "الطيران الحربي لقواتنا المسلحة استهدف تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت قوات "درع الوطن" الحكومية، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن أفراد اللواء الرابع بالفرقة الثالثة التابعة لها "أسقطوا طائرة حوثية مسيرة من نوع رجوم في جبهة الجوف".

ونشرت القوات مقطع فيديو يظهر حطام الطائرة بعد إسقاطها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن العملية.

ويأتي ذلك، بينما تشهد عدة جبهات في اليمن خلال الفترة الأخيرة تصعيدا ميدانيا، في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات تشمل تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج وغيرها.

وتندرج التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ مطلع يوليو 2026، هو الأوسع منذ سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر الجاري، لا سيما في الساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.