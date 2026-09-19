نظم مركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ التابع لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لقاءً حواريًا مع أعضاء برلمان الطلائع بمركز التنمية الشبابية، بحضور العميد سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، بهدف تعزيز مشاركة النشء والشباب في القضايا المجتمعية، وتنمية وعيهم بدورهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك تنفذ الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من الطاقة المجتمعية، وتوظيف قدرات الشباب والنشء في خدمة المجتمع، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، وتحويل الطاقات والأفكار إلى مشروعات ومبادرات ذات أثر إيجابي ومستدام.

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أعضاء برلمان الطلائع، جرى خلاله الاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول آليات تعزيز المشاركة المجتمعية، ودور المؤسسات الشبابية في اكتشاف وتنمية قدرات النشء، إلى جانب مناقشة أهمية العمل التشاركي بين الجهات التنفيذية والشباب والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذا اللقاء يبرز أهمية إعداد جيل واعٍ بقضايا مجتمعه، يمتلك القدرة على المشاركة الفاعلة وصناعة المبادرات، والاستفادة من طاقاته في تحقيق التنمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن المديرية تحرص على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تحددها وزارة الشباب والرياضة بهدف تنمية الوعي المجتمعي والسياسي لدى أعضاء برلمان الطلائع، وفتح مساحات للحوار والتعبير عن الرأي، وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنه.