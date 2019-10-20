سمير جعجع يعلن استقالة جميع وزراء القوات اللبنانية من حكومة الحريري

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم السبت استقالة وزراء الحزب الأربعة من حكومة سعد الحريري.

وقال جعجع في كلمة عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية الذي يجمع وزراء ونواب حزب القوات "قررنا الطلب من وزرائنا التقدم باستقالاتهم من الحكومة بعدما توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن إنقاذ الوضع المتفاقم".

ولفت إلى أن حزب القوات كان الوحيد الذي صوت ضد موازنة العام 2019 لعدم تضمنها الاصلاحات المطلوبة.

ويشارك الحزب في الحكومة عبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل ابو سليمان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان.

ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي حركات احتجاج وتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية حيث يطالبها المحتجون بالاستقالة.ي شدياق.