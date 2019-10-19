النيابة السعودية تحقق مع مواطن سعودي لاتهامه بدعوة النساء لحرق النقاب

قالت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، إنها استدعت أحد المدونين في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، للتحقيق معه حول تهم تتعلق بـ“النظام العام“، بالإشارة إلى مغرد دعا نساء المملكة لحرق نقابهن، بحسب مغردين سعوديين.

وأثار المغرد السعودي المدعو عبدالرحمن الصبيحي، الذي يزعم أنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا نساء المملكة المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض، بهدف حرق النقاب في ما يشبه الحملة الرافضة لارتدائه.

ويقول مغردون سعوديون، إن الصبيحي هو المقصود ببيان النيابة العامة، الذي قالت فيه إنها استدعت أحد الأشخاص للتحقيق معه بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، ويجري ”استكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية“.

وأوضحت النيابة في بيانها، أن ”ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية“.

وحذف الصبيحي تغريدته بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه في ”تويتر“ تعرض للاختراق، حيثُ كتب: ”ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائمًا، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح اني ممن لا يرى حرج في كشف الوجه لكن لست معني بغير محارمي“.