قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الجو يشهد حالة من عدم الاستقرار بدءًا من غدًا الثلاثاء وحتى الأحد، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية كالسلوم ومطروح والضبعة وسيوة وإسكندرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن كثافة الأمطار تزداد على هذه الأماكن وتمتد إلى محافظات الدلتا يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنها تصل إلى حد السيول في سيناء.



ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة على كل السواحل الشمالية والوجه البحري، بداية من يوم السبت، مشيرًا إلى أنها بين متوسطة إلى غزيرة على القاهرة يوم الخميس المقبل.



ولفت إلى أن سقوط الأمطار سيكون مصحوبًا بانخفاض درجات الحرارة، وتصل إلى ْ19 في الساعات المتأخرة في الليل، ناصحًا المواطنين بارتداء ملبس خريفي ما بين الصيفي والشتوي.





