بومبيو يعلن إرسال واشنطن مساعدات لإعادة إعمار ما تضرر من انفجار بيروت

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أبلغه فيه إرسال بلاده مساعدات لإعادة إعمار الأحياء المتضررة في بيروت جراء انفجار 4 أغسطس الماضي.

وأبلغ بومبيو الرئيس عون خلال الاتصال، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إرسال بلاده "مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 أغسطس الماضي".

وتم خلال الاتصال عرض "للعلاقات اللبنانية-الأمريكية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وشكر الرئيس عون الوزير بومبيو على "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض".

وأكّد الرئيس عون أن لبنان "مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر".

يذكر أن انفجاراً كان قد هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي وهو ناجم عن انفجار 2750 طن من نيترات الأمونيوم المُصادرة منذ 6 سنوات تقريباً من إحدى البواخر، وتمّ الاحتفاظ بها في العنبر رقم 12 في المرفأ.

وأحدث الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة ومستشفياتها.

وأسفر الانفجار عن سقوط 200 قتيلا، بينهم رعايا عرب وأجانب وكذلك عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وأكثر من 6000 من الجرحى، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

وأحيل ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، ولا تزال التحقيقات في أسباب الانفجار مستمرة.