وفود سياحية من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا تزور مدينة الأقصر



في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي، توافدت أمس الأحد عدد من الوفود السياحية من كل من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى مدينة الأقصر، قادمة من مدينة الغردقة ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية المختلفة.

وقد قامت هذه الوفود بزيارة معابد الكرنك، والأقصر بالبر الشرقي، ثم توجهوا إلى البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، ومقابر وادي الملوك.

وقد أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.

وقالت الأستاذة إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن جميع المعالم الأثرية تستقبل منذ استئناف حركة السياحة الثقافية كافة السائحين بشكل منتظم.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف المصري بالتحرير عددًا من الأفواج السياحية القادمة من عدة دول منها أوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان.

ومن ناحيتها، أوضحت الأستاذة صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، أن زيارة هذه الأفواج السياحية للمتحف، تضمنت جولات في قاعات المتحف المختلفة، ومنها قاعة توت عنخ آمون وقاعة يويا وتويا وغيرها.

ومن جهته، قال أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم إن المنطقة زارها وفود من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وصربيا، مشيدين بالإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع المواقع الاثرية والمتاحف والمنشات الفندقية والسياحية في مصر.