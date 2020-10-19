أفاد المستشفى الإسرائيلي، الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من تداعيات إصابته بكورونا بأن حالته تدهورت وأصبحت حرجة.

وتم نقل عريقات _65 عاما_ أمس من منزله في الضفة الغربية إلى مركز هداسا الطبي في القدس.

وجاء في بيان صدر، عن المستشفى: "أمضى السيد عريقات ليلة هادئة، لكن صباح اليوم، طرأ تدهور على حالته، والتي تُصنف الآن على أنها حرجة، وبسبب ضيق التنفس، تم تخديره ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".

وكان تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة.

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، أن عريقات وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، تم نقله إلى أحد المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.