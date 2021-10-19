كندة علوش تنتهي من تصوير مسلسل «بيت المعادي»

انتهت الفنانة كندة علوش، اليوم الإثنين، من تصوير دورها في مسلسل "بيت المعادي"، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

"بيت المعادي" بطولة الفنانين كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، "الستينيات والثمانينيات والألفيات"، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجي المقدم وصبري فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجي كيوان.