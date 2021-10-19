الكرملين يعارض منح مكافآت شاملة مقابل التطعيم ضد فيروس كورونا

على الرغم من ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في روسيا، لا يدرس الكرملين منح مكافآت شاملة مقابل التطعيم ضد الفيروس.



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو القول اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح إمكانية حدوث مثل هذا الأمر.



كما لا يعتقد الكرملين أن السماح باستخدام اللقاحات الأجنبية يمكن أن يشجع المزيد من الأشخاص على التطعيم.



ويشار إلى أن نحو أكثر من 30% من إجمالي مواطني روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة تم تطعيمهم، وفقا لأحدث الاحصاءات الرسمية.



ويشار إلى أن هناك تشكك واسع النطاق في اللقاحات التي طورها باحثون روس.



وقال بيسكوف، إنه يمكن السماح باستخدام اللقاحات الأجنبية في حال الموافقة على استخدام اللقاحات الروسية في الدول الأوروبية.



وقد اقترحت انا بوبوفا، كبير المسؤولين الطبيين في روسيا، وقف العمل من 30 أكتوبر الجاري حتى السابع من نوفمبر المقبل لاحتواء تفشي الفيروس.