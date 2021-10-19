دراسة أمريكية بشأن الخلط بين اللقاحات: قد تقلب الموازين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد توصي بالخلط بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا.

وتخطط الوكالة السماح للأمريكيين بتلقي جرعة معززة من لقاح مختلف لفيروس كورونا عن اللقاح الذي تلقوه في البداية.

فقد قدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة يوم الجمعة، نتائج دراسة "المزيج والمطابقة" الممولة اتحادياً إلى لجنة الخبراء التي تقدم المشورة لإدارة الغذاء والدواء.

ووجدت الدراسة أن متلقي جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"، والذين تلقوا جرعة معززة من لقاح "موديرنا" شهدوا ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لديهم 76 ضعفاً في 15 يوماً.

كذلك أشارت الدراسة التي قدمت إلى اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي، إلى أن متلقي "جونسون آند جونسون" قد يستفيدون أكثر من جرعة معززة من لقاح موديرنا.

وتوصلت أيضاً إلى أن جرعة معززة من لقاح "فايزر" رفعت مستويات الأجسام المضادة لمتلقي "جونسون آند جونسون".

إلى ذلك، أكد الخبراء الأسبوع الماضي، أن البيانات الجديدة استندت إلى مجموعات صغيرة من المتطوعين ونتائج قصيرة المدى.