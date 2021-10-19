الهلال يهزم النصر ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على مواطنه النصر 2 /1 اليوم الثلاثاء على استاد مرسول بارك في الرياض في المربع الذهبي للبطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله المالي موسى ماريجا في الدقيقة 17.

ولعب النصر بعشرة لاعبين منذ الثواني الأخيرة للشوط الأول بعد طرد علي محمد لاجامي.

ورغم النقص العددي تمكن النصر من إدراك التعادل بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، بواسطة البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وتقمص سالم الدوسري دور البطولة بتسجيله هدف الفوز للهلال في الدقيقة 71.

ويلتقي الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانج ستيلرز.

وتأهل الهلال للمربع الذهبي بفوزه على برسيبوليس الإيراني 3 /صفر في الوقت الذي تغلب فيه النصر على الوحدة الإماراتي 5 /1 في دور الثمانية.

ويتطلع الهلال للفوز باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 1992 و2000 و2019 بعد فوزه على النصر الذي كان يطمح إلى التتويج باللقب للمرة الأولى.