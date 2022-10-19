قالت الفنانة بسمة، إن انفصالها عن الأكاديمي عمرو حمزاوي يعود لأسباب شخصية وليس فنية ورغبتها في العمل.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، أن الدنيا كانت قاسية للغاية في تجربتها مع حمزاوي، لا سيما بسبب الغربة (السفر للخارج).

يُشار إلى أن بسمة وعمرو حمزاوي منفصلان منذ 3 سنوات، بعد زيجة كانت قد استمرت سبع سنوات.

ووقت الكشف عن الانفصال، تردد أن بسمة هي من طلب الانفصال بسبب شعورها أن حياتها العملية وفنها توقف تماما بسبب زوجها وإقامتها مع حمزاوي بالولايات المتحدة، وهو ما نفته بسمة في مقابلتها مع لميس، وأرجعت الأمر لأسباب شخصية دون الكشف عنها.

وتحدثت بسمة عن علاقتها حاليا بحمزاوي قائلة إنهما نجحا في المحافظة على علاقة وصفتها بأنها "محترمة جدا" وتعتز بها، معقبة: "إحنا ما زلنا عائلة".

ولفتت إلى أن حمزاوي لا يزال جزءا من عائلتها حتى بعد انفصالهما، مشيرة إلى أن زوجته الأولى أيضا وأم أبنائه جزء أيضا من عائلتها.

وأوضحت أن هذه الروابط هي الباقية والمستمرة، متابعة: "أنا وعمرو فيه بيننا نادية.. عمرو وزوجته الأولى فيه بينهم نوح.. دي حاجات ولاد الأصول مش بينسوها".



