أحمد صلاح: الرباعية هديتنا لجماهير الأهلي

أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب كأس مصر والتتويج بالرباعية.
وقال صلاح عقب التتويج: " تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين عقب البطولة الإفريقية أن الموسم لم ينته بعد ويجب استعادة لقب الكأس الغائب منذ 2021، وكان هناك استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.
وأوضح : الفوز بالرباعية هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي كانت الدافع الأكبر لنا للفوز بكل البطولات خلال الموسم.
واختتم تصريحاته: الآن يمكننا أن نحتفل بعد موسم صعب وشاق، حققنا كل البطولات وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية، وخلال أيام قليلة سنبدأ التفكير في الموسم المقبل.