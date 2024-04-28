أحمد صلاح: الرباعية هديتنا لجماهير الأهلي

أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب ‏كأس مصر والتتويج بالرباعية‎.‎

وقال صلاح عقب التتويج: " تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين عقب البطولة الإفريقية أن الموسم لم ينته بعد ‏ويجب استعادة لقب الكأس الغائب منذ 2021، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة ‏التتويج باللقب‎.‎

وأوضح : الفوز بالرباعية هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي كانت الدافع الأكبر لنا للفوز بكل البطولات خلال الموسم‎.‎

واختتم تصريحاته: الآن يمكننا أن نحتفل بعد موسم صعب وشاق، حققنا كل البطولات وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية، وخلال أيام قليلة ‏سنبدأ التفكير في الموسم المقبل.