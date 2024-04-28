الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلاب والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن انتفاضة الطلاب والأساتذة والنخب في الغرب التي انطلقت دعما لشعب غزة "حدث عظيم وله جوانب واسعة ولن تخمد عبر الاعتقالات وممارسة العنف".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن رئيسي قوله في اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد أن "القمع الشديد للاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية وضرب واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، جزء آخر من فضيحة مدعي حرية التعبير".

وأردف: "اليوم، بفضل الدماء الطاهرة لشهداء غزة المظلومين، انكشف لشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى عن الوجه الحقيقي للحضارة الغربية، ومن الواضح أن مدعي حرية التعبير ليسوا ملتزمين بأي شيء سوى الحفاظ على هيمنتهم".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت مؤخرا بأن عددا من جامعات النخبة في الولايات المتحدة قامت بقمع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في غزة، من خلال استدعاء الشرطة والقيام بالعديد من الاعتقالات.

وتتهم الجامعات بعض المشاركين بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية.