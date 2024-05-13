مقتل وإصابة موظفين أمميين في قصف للاحتلال على رفح وخان يونس

قتل وأصيب موظفون أمميون، اليوم، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ220 على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد سائق فلسطيني وأصيبت موظفة أجنبية بمنظمة الصحة العالمية، إثر قصف إسرائيلي شرقي رفح.

كما أفادت مصادر صحية بإصابة موظفين اثنين بالأمم المتحدة عند معبر رفح جنوب قطاع غزة، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة للغاية.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.