وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى

التقى وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، والوفد المرافق له، بالأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعدد من كبار قادة المجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في التطوير العمراني وعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار العقاري والتطوير العمراني في سلطنة عمان.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك، حيث استعرض هشام طلعت تاريخ المجموعة في ريادة التطوير العقاري في مصر من خلال تطوير مدن متكاملة الخدمات ومجتمعات عمرانية نابضة بالحياة مثل الرحاب ومدينتي وقريبًا نور.

وأشار طلعت إلى مشروع مدينة بنان في المملكة العربية السعودية، الذي تم وضع حجر الأساس له يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو 2024، كما ألقى الضوء على توسعات المجموعة في مجال الفندقة بالاستحواذ على 7 فنادق فريدة.



