صلاح يشارك في تعادل ليفربول مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم مباراة أستون فيلا وليفربول، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك مساء اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأحرز الحارس الأرجنتني مارتينيز هدف التقدم للريدز في الدقيقة الأولى بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي»، فيما أدرك فريق أستون فيلا هدف التعادل عن طريق لاعبه يورى تيليمانس في الدقيقة 12.

بينما أضاف المهاجم الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 23، فيما اختتم أهداف المباراة اللاعب كوانساه في الدقيقة 48، فيما أحرز المهاجم الكولومبي جون دوران هدفين أستون فيلا في الدقيقتين 85 و 88، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وشارك محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، في مباراة فريقه ليفربول أمام أستون فيلا مساء اليوم الإثنين في البريميرليج.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 79 في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، فيما وصل رصيد أستون فيلا عند النقطة 68 بالمركز الرابع.