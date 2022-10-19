مسؤول بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار: تخصيص 70 مليون يورو لتأهيل مصرف كيتشنر

أكد مدير التنمية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ديفيد آلان، أن البنك قام بتمويل مشروع تحسين مصرف "كيتشنر" بنحو 70 مليون يورو، والبنك الاستثمار الأوروبي قدم 12 مليون يورو لدعم المشروع.

جاء ذلك خلال جلسة فنية تعريفية بعنوان "إزالة التلوث من مصرف كيتشنر.. حلول مائية مبتكرة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الأربعاء.

وقال آلان إن مشروع تحسين المياه في مصرف كيتشنر يترتب عليه أثرا حقيقيا على جودة الحياة وتحسينها، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتقديم بنية تحتية تعمل بكفاءة، ولافتا إلى أهمية إعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأضاف أن البنك يسعى للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.. مؤكدا أن البنك حريص على دعم مشروع مصرف كيتشنر.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت الأحد الماضي، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).