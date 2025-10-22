إعلان النتائج الأولية لانتخابات 16 مجلسا بلديا في ليبيا



أعلن عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عبدالحكيم الشعاب، مساء الأربعاء، النتائج الأولية لانتخابات 16 مجلسا بلديا، التي جرت مطلع الأسبوع الجاري، وذلك ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية للعام 2025.

وقال الشعاب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه النتائج الأولية، إن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصدر القرار رقم 211 لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخابات 16 مجلسا بلديا، ضمن المجموعة الثالثة لسنة 2025، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

والبلديات الـ16 التي جرى انتخاب مجالسها هي: إجخرة وأوجلة وأوباري والكفرة والقطرون والجفرة والشرقية وجالو وغات والمرج وجردس العبيد والقرضة الشاطئ وخليج السدرة وبراك الشاطئ وأدري الشاطئ والغريفة.

وأشار الشعاب إلى أن تقديم الطعون على النتائج الأولية سيكون متاحا من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل حتى يوم الاثنين أمام المحاكم الجزئية التي تقع في نطاقها البلديات.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في عملية الاقتراع بالبلديات الـ16، التي انتُخبت مجالسها يوم السبت، نحو 63 ألفًا و169 ناخبًا، أي 68% من إجمالي 96 ألف ناخب لهم حق التصويت، وتسلموا بطاقاتهم الانتخابية.

وجرى الاقتراع في 142 مركزا انتخابيا، تضم 341 محطة اقتراع، حيث صوت الناخبون للاختيار من بين 743 مرشحا وفق النظام المزدوج (القوائم / الأفراد).