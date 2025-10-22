 قطر والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

قطر والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الدوحة - بترا
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 9:37 م

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك