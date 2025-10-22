سلوت يوضح سبب استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول أمام فرانكفورت

أوضح الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الأسباب وراء قراره استبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيل الأساسي في مواجهة آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيل الريدز، حيث يبدأ صلاح اللقاء من على مقاعد البدلاء، في ظل سعي الفريق لتفادي الخسارة الخامسة على التوالي، عندما يواجه الفريق الألماني على ملعب دويتشه بنك بارك مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل ليفربول المباراة بعد خسارة محبطة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، وهو ما زاد الضغوط على المدرب الهولندي في الفترة الأخيرة.

وقال سلوت في تصريحات لقناة TNT Sports قبل انطلاق المباراة:" الإجابة الأولى دائمًا هي نعم، كان قرارًا صعبًا بالتأكيد، لكن هذا يتعلق بمحمد صلاح وبجميع اللاعبين الذين أمتلكهم."

وأضاف:" في كل مرة أختار فيها التشكيل، يكون الأمر صعبًا لأن لدي العديد من اللاعبين المميزين، ولهذا أحرص دائمًا على منح الفرصة لأكثر من لاعب."

وتابع مدرب الريدز:" أُعجبت بالطريقة التي أنهينا بها مباراة مانشستر يونايتد، خاصة في الشوط الثاني، حيث صنعنا العديد من الفرص."

واستكمل قائلًا:" وبما أن ريان جرافينبرخ غير متاح، كان علينا إعادة هيكلة خط الوسط دفاعيًا وهجوميًا، ومع أسلوب لعب فرانكفورت المعتاد، قررنا أن نبدأ بهذا الشكل."

واختتم سلوت تصريحاته مؤكدًا:" كما هو الحال دائمًا، لدي لاعبون يبدأون المباراة وآخرون يمكنهم التأثير عند المشاركة من مقاعد البدلاء، وهذا ينطبق على مباراة اليوم أيضًا".