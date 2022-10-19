وزير مالية إسرائيل: لن أشارك في حكومة تضم بنيامين نتنياهو وكلمتي واحدة

أكد وزير المالية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأربعاء، إنه لن يشارك في حكومة تضم بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" المُعارض.

ونسبت القناة السابعة الاسرائيلية إلى ليبرمان قوله "كلمتي واحدة.. عندما أقول لن أجلس مع نتنياهو، فأنا أعني ما أقول تماما".

ويطمح رئيس وزراء اسرائيل السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم خلال الانتخابات القادمة، لكن المعسكر الذي يقوده، بعيد بـ "مقعد واحد فقط" عن تشكيل الحكومة، حسب أحدث استطلاع للرأي.

وليس ليبرمان السياسي الاسرائيلي الوحيد الذي أعلن صراحة أنه لن ينضم إلى حكومة بها نتنياهو، فقد سبق أن أعلن وزير الدفاع بيني جانتس الذي يقود تحالف (المعسكر الوطني) أنه لن يكون طرفا في حكومة يتزعمها بنيامين نتنياهو.

ومن المُقرر إجراء انتخابات الكنيست القادنة في أول نوفمبر وهي الخامسة في أقل من ثلاثة أعوام.