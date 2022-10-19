 بوتين يجدد اتهام كييف بتنفيذ تفجير القرم.. ويعلن أحكاما عرفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يجدد اتهام كييف بتنفيذ تفجير القرم.. ويعلن أحكاما عرفية

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 2:24 م

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، تم تكريسه للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين، قوله إن نظام كييف يقف وراء ما سماها العملية الإرهابية في جسر القرم.

وأضاف أنه وقع مرسوما على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون زابوروجيه.

وأشار بوتين إلى أنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.

وتساءل الرئيس الروسي: "كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين".

وأوعز بإنشاء مجلس خاص برئاسة ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد ضمان الأمن.

وتابع: "النازيون الجدد يستخدمون أساليب إرهابية مثل تخريب في المرافق الحياتية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية".


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