كلية الألسن بجامعة الفيوم تنظم احتفالية بالمولد النبوي

نظمت كلية الألسن بجامعة الفيوم احتفاءً بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "النبي صلى الله عليه قدوتنا"، وذلك بحضور الدكتورة منار عبد المعز القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة نجلاء سعد وكيل الكلية، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بمدرج 3 بالكلية.

وأكد الدكتورة منار سعد عميد الكلية، حرص إدارة الكلية على الاحتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، للتذكير بموافقة الإنسانية ودعوته السامية التي جاءت لتؤسس للمحبة والتسامح والسلام وتنشر الدين الإسلامي بصورته الوسطية المعتدلة.

وقالت الدكتورة نجلاء سعد، إن هذه الندوة تعد أولى فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، مشيرة إلى أن القطاع سينظم العديد من الندوات الفترة المقبلة، حيث تتركز المهمة الرئيسية لقطاع خدمة المجتمع في التواصل الدائم مع المجتمع الخارجي.

وتحدث الدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم، عن مواقف الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سرد موقف النبي عند فتح مكة، وتسامحه معهم.

كما أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت للحيوان، فكان يوصي أصحابه بالرفق بالدواب التي تنقلهم.

فيما وجه الطلاب بضرورة الاقتداء بسيرة النبي الكريم، ومواقفة الرحيمة ونشر ثقافة التسامح والسلام، موضحًا أن الندوة تأتي في إطار قوافل دار العلوم التوعوية التي يتم تنظيمها في مختلف كليات الجامعة.

من جانبه قال الدكتور سيد الحداد: "نحتاج لمعرفة أخلاق النبي العظيم، وتطبيقها في حياتنا اليومية، وأوضح أن النبي هو المثل الأعلى في كل شيء، وتخلل الحفل عدد من فقرات الإنشاد الديني التي قدمها الطلاب، ونالت استحسان جميع الحاضرين".