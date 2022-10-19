وزير الدفاع الإسرائيلي يستبعد إرسال شحنات أسلحة لأوكرانيا

تواصل إسرائيل استبعاد إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من الهجمات الروسية التي تستخدم طائرات درون إيرانية الصنع.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، لإذاعة كول شاي مساء أمس الثلاثاء: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا". وأضاف أنه تم إرسال مساعدات طبية وإنسانية فقط لأوكرانيا، وسوف يستمر الأمر كذلك.



وأوضح "أنا وزير الدفاع، وأنا المسؤول عن تصدير الأسلحة الإسرائيلية".



وكان وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، قد قال أمس الثلاثاء، وفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، إنه سوف يطلب من إسرائيل الحصول على أنظمة دفاع جوي لتدافع كييف عن نفسها أمام الهجمات الروسية.



وقال كوليبا: "إذا كانت سياسة إسرائيل هى بالفعل الاستمرار في مواجهة أعمال إيران التدميرية، إذن فقد حان الوقت لكي تنحاز إسرائيل بوضوح لأوكرانيا". وتقول كييف إن أكثر من 70 شخصا قتلوا الأسبوع الماضي، نصفهم بسبب الهجمات الصاروخية وبطائرات الدرون.