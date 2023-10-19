المبعوث الأممي للشرق الأوسط: نحن على حافة الهاوية والحرب يمكن أن تغير المنطقة بأكملها

وصف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند الحرب التي اندلعت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" في 7 أكتوبر، بأنها واحدة من أصعب اللحظات بالنسبة للمنطقة.

وأشار وينسلاند إلى أن الحرب الدائرة حاليا في مناطق قطاع غزة، هي أصعب اللحظات بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين في السنوات الـ 75 الماضية.

وقال لمجلس الأمن: "أخشى أننا على حافة هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير اتجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط بأكمله".

وحذر المبعوث الأممي من أن "خطر انتشار الصراع حقيقي - حقيقي جدا جدا وخطير للغاية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.