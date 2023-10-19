الملا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي الثروة المعدنية والمثلث الذهبي

استغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

يأتي ذلك بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي، من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث والتقييم والتنقيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأنشطة ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة المصرية.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم العمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.