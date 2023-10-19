وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، وأهمية تجنب التصعيد العسكرى بالقطاع لعدم إنخراط أطراف أخرى فى الصراع

الذى يقوض دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى الذى تقوم به مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.