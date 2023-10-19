 مصرع عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد آخر في الحوامدية - بوابة الشروق
الخميس 19 أكتوبر 2023 11:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد آخر في الحوامدية

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:44 م

لقي عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه على يد أخر، بعدما تعدى عليه ووضع ضاغط هواء داخل فمه بمنطقة الحوامدية في محافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال جثة عامل مصاب بنزيف واسترواح هوائي ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن عامل اعتدى على المتوفي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع بفمه ضاغط هواء، مما تسبب في وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك