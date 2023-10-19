مصرع عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد آخر في الحوامدية

لقي عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه على يد أخر، بعدما تعدى عليه ووضع ضاغط هواء داخل فمه بمنطقة الحوامدية في محافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال جثة عامل مصاب بنزيف واسترواح هوائي ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن عامل اعتدى على المتوفي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع بفمه ضاغط هواء، مما تسبب في وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.