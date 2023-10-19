عقوبات أمريكية جديدة تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، لمواصلة الضغط على طهران بعد انتهاء قيود الأمم المتحدة على تلك الأنشطة.

وتضاف الإجراءات الأمريكية إلى العديد من التدابير القائمة لمنع ومعاقبة جهود إيران لشراء أو بيع التكنولوجيا أو المعدات ذات الصلة بالبرنامجين اللذين يعدان من بين الأكثر تطورا في المنطقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن العقوبات الجديدة على العديد من الأفراد والشركات تهدف إلى معالجة "أحد أكبر التحديات للسلام والأمن الدوليين".

وقال بلينكن إن الصواريخ الإيرانية تشكل تهديدا لإسرائيل ودول الخليج العربي، وأشار إلى أن إيران "نقلت طائرات مسيرة فتاكة إلى روسيا، التي استخدمتها لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في أوكرانيا. يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن إيران قد تنقل أيضا صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".