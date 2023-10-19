انخفاض أرباح شركة تسلا الأمريكية في الربع الثالث

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انخفضت أرباح شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في الربع الثالث من العام الماضي ولم ترق إلى تقديرات المحللين.

وارتفع حجم مبيعات الشركة بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 35ر23 مليار دولار، أي أقل من 24 مليار دولار التي توقعها المحللون. وانخفضت الأرباح بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 85ر1 مليار دولار.

وكانت تسلا قد خفضت الأسعار مؤخرا عدة مرات لتعزيز الطلب.

وانخفضت عمليات التسليم مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقف المخطط له لتحديث المصانع.

وفي الوقت نفسه، كررت تسلا هدفها للتسليم البالغ حوالي 8ر1 مليون سيارة هذا العام.

كما أكدت الشركة المصنعة، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، أن النماذج الأولى من شاحنة البيك أب الكهربائية "سايبرتراك" سيتم تسليمها في الربع الحالي. وارتفع السهم بنحو 1% في التداول بعد ساعات العمل.