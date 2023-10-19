نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين يوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلين من "سرايا القدس" وهم بطلقون قذائق الهاون من بين الأشجار، من مواقع وزوايا مختلفة.

ويوم الأربعاء، أعلنت "سرايا القدس" عددا كبيرا من الاستهدافات شنتها ضد الجيش الإسرائيلي "ضمن معركة طوفان الأقصى"، حيث أصدرت بيانات عدة قالت فيها:

«سـ03:00 مساء: سرايا القدس تقصف تحشداً لآليات العدو في موقع "ناحل عوز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل».

«سـ 03:00 مساء: سرايا القدس تقصف "نير إسحاق" برشقة صاروخية».

«سـ 03:00 مساء: سرايا القدس تقصف تحشداً لآليات العدو في "ياد مردخاي" و"زيكيم" بالصواريخ وقذائف الهاون».

«سـ 03:00 مساء: سرايا القدس تقصف تحشداً لآليات العدو في موقعي "كيسوفيم" و"أبو صفية" بالصواريخ وقذائف الهاون».

«سـ 03:00 مساء: سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في كيبوتس "كفار سعد" برشقة صاروخية».

«سرايا القدس تقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين».

«سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في "العين الثالثة" بالصواريخ وقذائف الهاون».

«سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في "مفتاحيم" برشقة صاروخية».

«سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في "ريعيم" برشقة صاروخية».

«سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في "نيريم" بالصواريخ وقذائف الهاون».

«سرايا القدس تقصف تحشداً لجنود العدو في "صوفا" بالصواريخ وقذائف الهاون».

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيلا وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.