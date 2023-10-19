لجنة المرأة بالجامعة العربية تعلن رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

أعربت لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطير الممارس من قبل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وما يخلفه من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني الأبي، وبخاصة نساء وأطفال فلسطين، مؤكدة رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.

* عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني

وأصدرت اللجنة بيان اليوم الخميس، أكدت من خلاله أن انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.

وأوضح البيان أن الشعب الفلسطيني المرابط يتعرض لنزوح قسري وفقدان للمنازل والممتلكات، وتفقد الأسر استقرارها، وتواجه صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية. والأكيد أن التمادي في الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل القوة القائمة بالاحتلال إزاء الفلسطينيات والفلسطينيين كقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة سوف يزيد من حجم المعاناة.

وأشار البيان إلى تجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 3200 شهيدا، من بينهم أكثر من 940 طفلا و1032 سيدة، علاوة على إصابة 7696 مواطنا آخر بجراح مختلفة من بينهم 2450 طفلا و1400 امرأة.

* مطالبة بتحقيق دولي

كما أدان البيان قصف مستشفى الأهلي المعمداني من قبل قوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط 500 شهيد على الأقل جراء هذا الهجوم الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل، مؤكدا أن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية الأساسية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات.

وشدد البيان على أن هذه الأحداث تستدعي تحقيقاً دولياً شفافاً ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، وضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.

كما أكد البيان أنه في هذا الوقت الحرج، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بوحدة وحزم لوقف هذه الأعمال العنيفة وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الفلسطينيون من سنوات من الصراع والحصار والعنف المستمر.

* 66 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء

وتابع: فليسجل التاريخ أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء. ولا تزال الخسائر البشرية جراء انتهاكات وجرائم القوة القائمة بالاحتلال في تصاعد مُخيف.

كما أوضح أن حرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء وإلى الخدمات الأساسية، والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية - بما في ذلك المستشفيات والمدارس

يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا اننا أمام إخضاع 2.3 مليون إنسان فلسطيني لظروف مُهلكة وقاتلة لهم جراء القطع الكلي للماء والكهرباء والوقود والدواء والغذاء.

وأعلنت لجنة المرأة بجامعة الدول العربية إدانة جميع أعمال العنف ضد النساء والأطفال وندعو إلى الوقف الفوري لأعمال العدوان الإسرائيلي؛ الرفض القاطع دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة.

كما شددت على ضرورة التصدي لهذه الأوضاع المأساوية والالتزام بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتمويل والموارد اللازمة لتخفيف معاناتهم وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمؤسسات التعليمية والصحية، والجميع إلى التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛مؤكدة لجنة المرأة أن الوقوف متحدين والعمل المشترك هما المفتاح لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.