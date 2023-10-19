الفيفا يعوض الهلال ماديا بعد إصابة نيمار الدولية

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، عن قيمة التعويض المالي الذي سيجنيه نادي الهلال السعودي، بعد إصابة لاعبه نيمار مع منتخب بلاده البرازيل.

وتعرض نيمار دا سيلفا الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مواجهة البرازيل و الأوروجواي، وقد يغيب عن مباريات فريقه الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لـ صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الهلال يمكنها المطالبة بالحصول على 7.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إصابة نيمار.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن الفيفا أطلق في وقت سابق، برنامجا لحماية الأندية، حيث حيث يقوم الاتحاد الدولي بتعويض الأندية عندما يصاب أحد لاعبيها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مسابقات الفيفا، ويغيب لأكثر من 28 يوما.

وأتمت صحيفة سبورت أن نادي الهلال يمكن أن يحصل على دفعة أولية قدرها 1.5 مليون يورو، ثم سيحصل بعد ذلك على دفعات شهرية حتى يتعافى نيمار