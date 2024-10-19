عمرو أديب عن واقعة الكلب على قمة الهرم: نازل كإنه بيتحرك في حقل برسيم

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشهد الكلب الذي اعتلى قمة الهرم وجذب الأنظار على مستوى العالم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن واقعة الكلب كانت حديث العالم، مؤكدا أن الواقعة تحدث رواجًا مؤثرًا للآثار المصرية.

وأشار أديب إلى سهولة حركة الكلب أثناء نزوله من قمة الجبل، قائلا: «نزل من الهرم كإنه يتحرك في حقل برسيم .. لو كان ماشي في المياه كان هيبقى أخطر من كده».

ولفت إلى أنّ كل وسائل الإعلام الكبيرة حول العالم ركزت على هذه الواقعة، وسردت تفاصيلها وسط حالة من الذهول والاستغرب.

وأثير جدل وتفاعل واسعان بعد ظهور كلب في مقطع فيديو، وهو يتجول على قمة الهرم الأكبر.

وأثيرت تساؤلات عدة حول كيفية تمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 متراً وكم استغرق هذا الأمر من وقت، ومواجهة الرياح القوية، وغرابة اختياره للمكان، حيث من المؤكد أنه لم يتجه للقمة للبحث عن الطعام.