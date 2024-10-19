فرانكفورت يحسم الجدل حول بيع عمر مرموش في الشتاء

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حسم تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني الجدل المثار حول إمكانية رحيل الدولي المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم مرموش مؤخرًا بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد في الشتاء المقبل بعد تألقه مع فرانكفورت.

وقال هاردونج في تصريحات تيلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر2»:«اعتدنا أن نلعب ضد عمر مرموش قبل أن نضمه لصفوف آينتراخت فرانكفورت وكان لاعبا واعدا«.

وأضاف: «عمر مرموش لاعب جيد للغاية وموهوب ونعمل على تطوير قدراته ،عقليته ساعدته على التألق مع آينتراخت فرانكفورت».

وتابع في تصريحاتهك «نعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا».

وشددك «لا أعلم القيمة السوقية الحالية لعمر مرموش لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا وسعداء بوجوده معنا».

وأوضح: «أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم ولكن لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيل عمر مرموش ونحن سعداء بتألقه معنا»

وواصل: «عمر مرموش يقدم أفضل الأرقام في البوندسليجا وهذا نتاج لعمل الفريق بالكامل، كما أن السوق المصري محل اهتمامنا ومصر تخرج لاعبين كبار ونتابع جيدا المنتخب المصري».

وأضاف: «رحلة محمد صلاح وعمر مرموش في عالم الاحتراف متشابهة إلى حد ما».

وأنهى حديثه: «لا نرغب حاليا في بيع عمر مرموش ولو انتظرنا سيواصل التألق وربما نبيعه بمبالغ كبيرة، نحن نتحدث مع اللاعب لتجديد عقده وهو سعيد معنا».