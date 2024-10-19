يرى أحمد سليمان، عضو مجاس إدارة نادي الزمالك، أن فوز الفارس الأبيض ببطولة السوبر الإفريقي مؤخرا سيسهل له مأموريته في السوبر المصري، مشيرا إلى أن طريق الأهلي في البطولة أفضل من نظيره الزمالك حيث سيلتقي سيراميكا كليوباترا بينما يصطدم الفارس الأبيض بـ بيراميدز في نصف النهائي.

قال أحمد سليمان في تصريحاته عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" لقد فزنا بالسوبر الإفريقي الأعلى والآن ننزل للسوبر المحلي، السوبر المصري أقل درجة قليلًا لأن المستوى الإفريقي أعلى".

أضاف سليمان:" أتمنى أن تكون الإمارات فأل خير لنا كالعادة وأن نحقق المزيد من الانتصارات في مدينة أبو ظبي".

أشار:" الزمالك جاء بـ 25 لاعبا وأعتقد أن لدينا 90% من القوام الأساسي للفريق، والاستعدادات تسير بشكل جيد".

تطرق أحمد سليمان للحديث عن مواجهة بيراميدز في نصف النهائي، قائلًا:" بيراميدز فريق قوي ولديه إمكانات مادية مرتفعة ولاعبين محترفين مميزين، لكن عامل الجمهور سيكون له دور كبير معنا".

أتم:" طريق الأهلي في البطولة أفضل من الزمالك، الأهلي سيلعب في الثامنة مساء وأمام سيراميكا، بينما سنواجه بيراميدز وهو الخصم الأقوى في الخامسة مساء، ولكننا نحب التحديات".

وتقام منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، للتتويج بالبطولة التي تستضيفها الإمارات.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي غدا الأحد، كما يلتقي الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة ذاتها.