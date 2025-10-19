سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج الإيطالي، يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة الملوك الستة الاستعراضية للتنس للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز، مساء السبت.

حسم سينر اللقاء لصالحه بنتيجة 6 / 2 و6 / 4، ليحقق لقب النسخة الثانية من البطولة، التي انطلقت في العام الماضي.

وتقام هذه البطولة الاستعراضية بمشاركة أول 6 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال، ولكن لا يتم اعتمادها في نقاط التصنيف.

ويحصل الفائز على لقب هذه البطولة على أكبر جائزة مالية لبطولة أو مباراة في التنس بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، انسحب نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا جراند سلام، من مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأمريكي تايلور فريتز.

وصافح ديوكوفيتش /38 عاما/ منافسه الأمريكي بعد فوزه، علما بأن فريتز سبق أن خسر 11 مباراة أمام النجم الصربي.