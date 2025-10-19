توج الإيطالي، يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة الملوك الستة الاستعراضية للتنس للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز، مساء السبت.
حسم سينر اللقاء لصالحه بنتيجة 6 / 2 و6 / 4، ليحقق لقب النسخة الثانية من البطولة، التي انطلقت في العام الماضي.
وتقام هذه البطولة الاستعراضية بمشاركة أول 6 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال، ولكن لا يتم اعتمادها في نقاط التصنيف.
ويحصل الفائز على لقب هذه البطولة على أكبر جائزة مالية لبطولة أو مباراة في التنس بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، انسحب نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا جراند سلام، من مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأمريكي تايلور فريتز.
وصافح ديوكوفيتش /38 عاما/ منافسه الأمريكي بعد فوزه، علما بأن فريتز سبق أن خسر 11 مباراة أمام النجم الصربي.