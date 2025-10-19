نجم الزمالك السابق: الجزيري من أفضل المهاجمين في مصر

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على ديكيداها جاء في وقت هام للغاية من أجل استعادة الثقة لدى اللاغبين والجهاز الفني.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على ديكيداها كان مهم للغاية إلى جانب تسجيل ستة أهداف تزيد من معنويات اللاعبين والجهاز الفني، وسعيد بإحراز التونسي سيف الدين الجزيري هدف أمام بطل الصومال لأنه من أفضل المهاجمين في مصر خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "جماهير الزمالك من أكثر الجماهير في العالم التي تدعم فريقها، والفريق قدم أداء جيد أمس بغض النظر عن مستوى المنافس ولكن الأداء كان مميز وكان هناك تنظين بين جميع الخطوط".