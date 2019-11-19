عبد العال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرا الى ان الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهى مادة النشر في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والبيانات العاجلة

وقال عبد العال، مادة النشر هي اجراء دستورى، ولو غفلت الحكومة التنويه اليه لكانت الاتفاقية مخالفة للدستور.

وأضاف، سيقوم المجلس بتضمين مادة النشر، في تلك الاتفاقية بشكل استثنائى، على ان تراعى الحكومة ذلك في مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة اليه فيما بعد، مضيفا، ان الحكومة لديها بعض المستشارين الذين يتسببون في مثل ذلك العوار القانوني.

ومن جانبه عقب المستشار عمر مروان، وزير شئون محلس النواب، بأن الحكومة ستنفذ ما أمر به رئيس المجلس، ليرد عليه عبد العال، ضاحكا، " مش انا اللى امرت، ده الدستور"