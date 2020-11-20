رئيس وزراء تونس يؤكد فرض سلطة القانون على المخالفين لإجراءات كورونا

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق مختلف الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، مع ضرورة الحذر والتقيد باعتماد وسائل الوقاية والحماية واحترام البروتوكولات الصحية المعتمدة.



وجدد المشيشي - خلال استعراض مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الخميس، الوضع الصحي العام بالبلاد وآخر المعطيات والإحصائيات المتعلقة بنسق تطور الوضع الوبائي خلال هذه الفترة - تأكيده عزم الدولة فرض سلطة القانون تجاه المخالفين.



كما أكد المجلس أهمية الالتزام بالتعديلات التي أقرها اجتماع الهيئة يوم أمس لفائدة عدد من القطاعات، والتي تهدف إلى الحفاظ على المستوى الأدنى من النشاط الاقتصادي من جهة، وإلى الحد من سرعة انتشار الفيروس وضمان حماية الصحة العامة للتونسيين من جهة أخرى.



يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، مساء أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء افصابة بفيروس "كورونا" إلى 2541 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83 ألفا و722 حالة.