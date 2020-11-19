إصابة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان بفيروس كورونا المستجد

أعلن مستشفى إيفانجيليسموس أثينا العام اليونانية، نقل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية "إيرونيموس" إليها بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد المستشفى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - بأنه تم حجز إيرونيموس، البالغ من العمر 82 عاما، في وحدة العناية المركزة التي يخضع للعلاج فيها أيضا رئيس أساقفة ألبانيا أناستاسيوس بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث تم نقله جوا إلى اليونان الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس عن خالص تمنيات الحكومة لإيرونيموس بالشفاء العاجل.

وأكد بيتساس على سلبية مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيرونيموس قبل أن لقائهما يوم السبت الماضي، موضحا عدم حاجة رئيس الوزراء إلى الخضوع للعزل الذاتي كإجراء احترازي.

وكان قد تم فرض حالة الإغلاق الكامل في اليونان، التي يعيش بها نحو 11 ألف نسمة، حتى نهاية الشهر الجاري، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس الوبائي؛ حيث سجلت اليونان أكثر من 82 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن نحو 1300 حالة وفاة.

يذكر أن مستشفى إيفانجيليسموس أثينا العام يعد أحد أكبر المستشفيات العامة في اليونان.