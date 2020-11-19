أبو العينين يدعو الاتحاد الأوربي للتدخل لحل أزمة سد النهضة

دعا محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الاتحاد الأوربي للتدخل وممارسة الضغط على إثيوبيا؛ للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.



وقال أبو العنين، خلال اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه لا يعقل أن تتحكم دولة في خفض حصة مياه مقررة لشعب آخر.



وأوضح أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا وبناء السد، ولكن دون المساس بحقنا في مياة النيل.



ومن جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، إن الاتحاد مستعد للتدخل والمشاركة بالمفاوضات بشكل أقرب.



وطالب أبو العينين بضرورة إصدار قوانين وتشريعات دولية تجرم التعدي على الرسل والأديان، حتى نحرم الإرهاب من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة.