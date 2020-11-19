بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، هضبة الجولان المحتلة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبحسب الوكالة الفرنسية، يعد «بومبيو» أول وزير خارجية أميركي يزور هضبة الجولان المحتلة.

وتأتي زيارة بومبيو إلى مستوطنة بسجوت بعد سنة من تصريح قال فيه إن المستوطنات لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي، مخالفا بذلك موقف الولايات المتحدة الثابت منذ فترة طويلة بهذا الشأن.

وقد اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي بسيادة إسرائيل على المرتفعات التي احتلتها في حرب 1967 وضمتها في عام 1981.