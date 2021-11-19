وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الشرقية معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة التطورات الخاصة بمبادرة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع كافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على أرض الواقع ، والدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات المخططة وسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة حوالي 602 مشروع في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والابنية التعليمية ، وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل .

وعرض الدكتور ممدوح غراب آخر معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية ، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة دورية وجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية وسرعة التغلب علي أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

كما شهد الاجتماع متابعة المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول عَلِي رضا المواطنين عنها و رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب الي الفترة الماضية نجحت المحافظة في رفع كميات كبيرة من التراكمات التاريخية في عدد من المناطق .

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِى استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة بعض الطرق والميادين بمراكز المحافظة المختلفة وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها ، حيث عرض الدكتور ممدوح غراب معدلات تنفيذ المشروعات ومواعيد دخولها الخدمة مع بداية العالم الجديد .

وشدد اللواء محمود شعراوي عَلِى ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ لأهمية تلك المشروعات في الحركة المرورية بشوارع المحافظة وحركة سير المواطنين اليومية.

كما تابع شعراوي وغراب جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لازالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتي الآن في إزالة 984 حالة تعدي بالبناء عَلِى مساحة 228 ألف متر مربع، واسترداد حوالي 497 فدانا خلال تنفيذ 171 حالة إزالة تعديات عَلِي الأراضي الزراعية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة والالتزام بالخطط التي تم وضعها لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

شهد الاجتماع أيضاً استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا وعلي رأسها عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم بدء تنفيذ القرار بدءًا من الاثنين الماضي.

ووجه شعراوي، محافظ الشرقية باستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين غير المطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين .. مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة ، فضلا عن استمرار الحملات اليومية علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع المحافظ استعدادات المحافظة الجارية لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة عَلِى مناطق المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة وال‘جراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين.