تداول 326 شاحنة و7058 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة و326 شاحنة و385 سيارة.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم - أن حركة الصادرات شملت "6757 طنا من البضائع عامة و202 شاحنة و14 سيارة"، فيما شملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و 124 شاحنة و371 سيارة، بينما يتواجد 9 سفن على أرصفة الموانيء.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة" بحمولة 80 شاحنة و 16 سيارة، ومغادرة ميناء سفاجا السفينة "الحرية" بحمولة 68 شاحنة و 4 سيارات ملاكي والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 108 شاحنات و 7 سيارات ملاكي.

كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينة "سيناء" حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 328 طنا وتصدير 26 شاحنة بحمولة 457 طنا، كما استقبل ميناء السويس السفينة "دودو" قادمة من جدة بحمولة 355 سيارة ملاكي و 13 معدة و 12 رأس تريلا، ومغادرة ميناء السويس السفينة "إكرام" بحمولة 6300 طن بضائع متنوعة متجهة إلى اليمن.