الجزائر تدرس إنشاء خطوط جديدة للنقل الجوي نحو الدول الإفريقية

أعلنت الجزائر رغبتها في إنشاء خطوط جديدة للنقل الجوي نحو الدول الإفريقية، وزيادة حجم الاستثمارات في الطيران المدني حتى تكون نقطة عبور للمسافرين الأفارقة.

جاء ذلك على لسان وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، خلال الاجتماع الذي عقده مع مساعديه، ونقلت وزارته أهم ما جاء به في بيان لها، اليوم الجمعة.

وبحث بكاي مع مختلف المتعاملين الجزائريين في مجال النقل الجوي، دراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة للنقل الجوي نحو بلدان إفريقية في إطار استراتيجية البلاد للدخول لأحد الأسواق العالمية الواعدة في مجال الطيران المدني من خلال تحويل الجزائر لنقطة عبور للمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية.

وقدم الحضور عروضًا تضمنت الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر على غرار مطار الجزائر الدولي الذي يوفر قدرات استقبال للمسافرين عبر محطاته الثلاث تفوق 20 مليون مسافر سنويًا وهو أحد أكبر المنشآت في أفريقيا، ويمكن أن يتحول إلى قطب للرحلات الجوية ومنطقة عبور هامة، شريطة تحسين الخدمات به، وجعلها أكثر عصرية، وأكثر مرونة وتنافسية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين.

ودعا الوزير الجزائري إلى دراسة كل إمكانيات وسبل ذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين لتدارك النقائص ومراجعة كل الجوانب العملياتية والإدارية المتعلقة بتسهيل تنقل المسافرين واستقبالهم في أحسن الظروف، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر رافدًا هامًا نحو تطوير النقل الجوي عن طريق إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين في مختلف البلدان الأفريقية والاستفادة من خبرتهم و علاقاتهم في هذه الأسواق.